Убийство Ноздровской: родственники правозащитницы заявили о причастности к преступлению нардепа Яценко

Детали

Во время дебатов прокурор требовал признать виновным подозреваемого Юрия Россошанского и назначить ему наказание в виде пожизненного заключения. В то же время, прокурор отметил, что есть много доказательств того, что Россошанский действовал не один.

Дочь правозащитницы Анастасия Ноздровская на суд не пришла, однако передала свое заявление, которое зачитали перед судьями. В нем Анастасия утверждает, что к убийству причастен нардеп Антон Яценко.

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“Я дочь, потерявшая мать... Согласно протоколу осмотра, труп моей матери лежал на улице 3 дня, но экспертиза это отрицает. Следовательно, место совершения уголовного преступления тоже не соответствует действительности. Является ли нож, который считается орудием убийства на самом деле таковым? Мой ответ: нет. По данным следствия его общая длина 220 мм, длина лезвия примерно 100 мм, а уже после изьятия его у убийцы параметры и описание изменилось. Там на самом деле был нож с рукояткой, по которой стекала кровь – это была пытка. Такое мог сделать только один человек - Яценко. Он мстил”, – говорилось в обращении дочери Ноздровской.

Добавим

Потом слово перешло к матери Ноздровской Екатерине Дуняк. Она также отметила, что у Ирины были сложные отношения с нардепом Яценко.

“Работала она у Яценко, все было хорошо, пока не начался Майдан. Здесь их взгляды разошлись. Яценко дружил с Януковичем, с Курченко дружил... На Майдане она оказалась в группе Черновол, та расследовала схемы Яценко. Когда моя дочь перешла дорогую Яценко, он позвонил ей и сказал: “Я тебя закопаю”, – рассказала Дуняк.

Напомним

Ранее дочь Ноздровской на суде заявила, что ноутбук матери был очищен от компромата на других лиц, который на нем был.