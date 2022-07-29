Убийство Ноздровской: родственники правозащитницы заявили о причастности к преступлению нардепа Яценко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Дочь погибшей активистки Ирины Ноздровской заявила, что к убийству ее матери причастен народный депутат Антон Яценко. Об этом из зала суда передает корреспондент УНН.
Детали
Во время дебатов прокурор требовал признать виновным подозреваемого Юрия Россошанского и назначить ему наказание в виде пожизненного заключения. В то же время, прокурор отметил, что есть много доказательств того, что Россошанский действовал не один.
Дочь правозащитницы Анастасия Ноздровская на суд не пришла, однако передала свое заявление, которое зачитали перед судьями. В нем Анастасия утверждает, что к убийству причастен нардеп Антон Яценко.
Цитата
“Я дочь, потерявшая мать... Согласно протоколу осмотра, труп моей матери лежал на улице 3 дня, но экспертиза это отрицает. Следовательно, место совершения уголовного преступления тоже не соответствует действительности. Является ли нож, который считается орудием убийства на самом деле таковым? Мой ответ: нет. По данным следствия его общая длина 220 мм, длина лезвия примерно 100 мм, а уже после изьятия его у убийцы параметры и описание изменилось. Там на самом деле был нож с рукояткой, по которой стекала кровь – это была пытка. Такое мог сделать только один человек - Яценко. Он мстил”, – говорилось в обращении дочери Ноздровской.
Добавим
Потом слово перешло к матери Ноздровской Екатерине Дуняк. Она также отметила, что у Ирины были сложные отношения с нардепом Яценко.
“Работала она у Яценко, все было хорошо, пока не начался Майдан. Здесь их взгляды разошлись. Яценко дружил с Януковичем, с Курченко дружил... На Майдане она оказалась в группе Черновол, та расследовала схемы Яценко. Когда моя дочь перешла дорогую Яценко, он позвонил ей и сказал: “Я тебя закопаю”, – рассказала Дуняк.
Напомним
Ранее дочь Ноздровской на суде заявила, что ноутбук матери был очищен от компромата на других лиц, который на нем был.