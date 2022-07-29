Убийство Ноздровской: родственники правозащитницы заявили о причастности к преступлению нардепа Яценко

ukru
09:00 • 25317 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 108059 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 121282 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 110295 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 140401 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139395 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113786 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107033 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93476 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111490 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 68572 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 47406 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 57111 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 45904 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 39132 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 25317 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 39132 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 237905 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 267827 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 204769 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 108059 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102346 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120186 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122591 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129796 просмотра
Актуальное
Убийство Ноздровской: родственники правозащитницы заявили о причастности к преступлению нардепа Яценко

Убийство Ноздровской: родственники правозащитницы заявили о причастности к преступлению нардепа Яценко

Киев • УНН

 • 276202 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Дочь погибшей активистки Ирины Ноздровской заявила, что к убийству ее матери причастен народный депутат Антон Яценко. Об этом из зала суда передает корреспондент УНН.

Детали

Во время дебатов прокурор требовал признать виновным подозреваемого Юрия Россошанского и назначить ему наказание в виде пожизненного заключения. В то же время, прокурор отметил, что есть много доказательств того, что Россошанский действовал не один.

Дочь правозащитницы Анастасия Ноздровская на суд не пришла, однако передала свое заявление, которое зачитали перед судьями. В нем Анастасия утверждает, что к убийству причастен нардеп Антон Яценко.

Цитата

“Я дочь, потерявшая мать... Согласно протоколу осмотра, труп моей матери лежал на улице 3 дня, но экспертиза это отрицает. Следовательно, место совершения уголовного преступления тоже не соответствует действительности. Является ли нож, который считается орудием убийства на самом деле таковым? Мой ответ: нет. По данным следствия его общая длина 220 мм, длина лезвия примерно 100 мм, а уже после изьятия его у убийцы параметры и описание изменилось. Там на самом деле был нож с рукояткой, по которой стекала кровь – это была пытка. Такое мог сделать только один человек - Яценко. Он мстил”, – говорилось в обращении дочери Ноздровской.

Добавим

Потом слово перешло к матери Ноздровской Екатерине Дуняк. Она также отметила, что у Ирины были сложные отношения с нардепом Яценко.

“Работала она у Яценко, все было хорошо, пока не начался Майдан. Здесь их взгляды разошлись. Яценко дружил с Януковичем, с Курченко дружил... На Майдане она оказалась в группе Черновол, та расследовала схемы Яценко. Когда моя дочь перешла дорогую Яценко, он позвонил ей и сказал: “Я тебя закопаю”, – рассказала Дуняк.

Напомним

Ранее дочь Ноздровской на суде заявила, что ноутбук матери был очищен от компромата на других лиц, который на нем был.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы