Дело MH17: Украина не исключает возможность присоединиться к иску Нидерландов против России

КИЕВ. 20 июля. УНН. Компетентные ведомства Украины проведут анализ иска Нидерландов в Европейский суд по провам человека против Российской Федерации в связи с катастрофой рейса MH17, для того чтобы понять, можно ли к нему присоединиться. Об этом в комментарии УНН сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.