Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії через катастрофу MH17

“Уряд Нідерландів подав скаргу до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Це пов’язано з падінням 17 липня 2014 року рейсу MH17 над територією Східної України”, — йдеться в повідомленні суду.

Зазначається, що у даний в суді перебуває п’ять інших міждержавних заяв і близько 7000 індивідуальних заяв, які чекають на розгляд у зв’язку з подіями в Криму і на сході України.

Серед окремих заяв — справи “Ейлі і інші проти Росії” (заява № 25714/16) і “Енглайн та інші проти Росії” (№ 56328/18), подані родичами людей, загиблих в результаті катастрофи MH17.

“10 липня 2020 року уряд Нідерландів подав міждержавне заяву відповідно до статті 33 (Міждержавні справи) Європейської конвенції про захист прав людини проти Російської Федерації. Міждержавна заявка була зареєстрована під №. 28525/20”, — заявили в суді.

Так, заява стосується збиття рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines над східною Україною 17 липня 2014 року, в результаті якого загинули 298 осіб, в тому числі 196 громадян Нідерландів.

“За повідомленням уряду Нідерландів, літак був збитий із зенітно-ракетної системи „БУК“, яка належала і була надана Російською Федерацією. Уряд Нідерландів стверджує, що російський уряд ніс відповідальність за загибель людей в порушення статей 2 (право на життя), 3 (заборона на тортури і нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження) і 13 (право на ефективний засіб правового захисту) Європейської конвенції про права людини. Російська Федерація неодноразово заперечувала будь-яку причетність до знищення літака”, — повідомили в суді.

Нагадаємо, раніше в уряді Нідерландів заявили, що вирішили подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за її роль в катастрофі рейсу MH17 Малазійських авіаліній над Донбасом в 2014 році.