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Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России из-за катастрофы MH17

Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России из-за катастрофы MH17

Киев  •  УНН

 • 18051 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Нидерланды подали жалобу против Российской Федерации относительно сбивания пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, и Европейский суд по правам человека официально зарегистрировал ее. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ от 15 июля, передает УНН.

"Правительство Нидерландов подало жалобу в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Это связано с падением 17 июля 2014 года рейса MH17 над территорией Восточной Украины", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что в настоящее время в суде находится пять других межгосударственных заявлений и около 7000 индивидуальных заявлений, ожидающих рассмотрения в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины.

Среди отдельных заявлений - дела "Эйли и другие против России" (заявление № 25714/16) и "Енглайн и другие против России" (№ 56328/18), представленные родственниками людей, погибших в результате катастрофы MH17.

"10 июля 2020 года правительство Нидерландов подало межгосударственное заявление в соответствии со статьей 33 (Межгосударственные дела) Европейской конвенции о защите прав человека против Российской Федерации. Межгосударственная заявка была зарегистрирована под №. 28525/20", - заявили в суде.

Так, заявление касается сбивания рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над восточной Украиной 17 июля 2014 года, в результате которого погибли 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов.

"По сообщению правительства Нидерландов, самолет был сбит с зенитно-ракетной системы "БУК", которая принадлежала и была предоставлена Российской Федерацией. Правительство Нидерландов утверждает, что российское правительство несет ответственность за гибель людей в нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека. Российская Федерация неоднократно отрицала любую причастность к уничтожению самолета", - сообщили в суде.

Напомним, ранее в правительстве Нидерландов заявили, что решили подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ее роль в катастрофе рейса MH17 Малазийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.

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