Справа MH17: Україна не виключає можливість приєднатись до позову Нідерландів проти Росії

КИЇВ. 20 липня. УНН. Компетентні відомства України проведуть аналіз позову Нідерландів до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації через катастрофу рейсу MH17, для того щоб зрозуміти, чи можна до нього приєднатись. Про це в коментарі УНН сказав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.