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Справа MH17: Україна не виключає можливість приєднатись до позову Нідерландів проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Компетентні відомства України проведуть аналіз позову Нідерландів до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації через катастрофу рейсу MH17, для того щоб зрозуміти, чи можна до нього приєднатись. Про це в коментарі УНН сказав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Ми ведемо декілька процесів в різних міжнародних інстанціях. Будь-яке рішення про можливе приєднання до позову іншої держави в ЄСПЛ може бути прийнято після ретельного вивчення тексту позову. Міністерство юстиції та МЗС проведуть такий аналіз вже ближчим часом", - сказав Єнін.

Нагадаємо, 10 липня уряд Нідерландів заявив про намір подати позов проти Росії до ЄСПЛ за її роль в катастрофі рейсу MH17 Малазійських авіаліній над Донбасом в 2014 році.

15 липня Європейський суд з прав людини повідомив, що офіційно зареєстрував відповідну скаргу.

Так, шість років тому — 17 липня 2014 року — на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.

У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Як повідомляв УНН, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.

Українські Національні Новини

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