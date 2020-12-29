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Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" держат в одиночных камерах в СИЗО - адвокат

Киев • УНН

 • 12035 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Марлена Асанова и Сейрана Салиева в российском Новочеркасске держат в СИЗО-3 в одиночных камерах. Об этом сказал адвокат Назим Шейхмамбетов, передает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Крымской солидарности.

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" держат в одиночных камерах в СИЗО - адвокат

"Адвокат Назим Шейхмамбетов съездил в Новочеркасск и посетил гражданских журналистов, фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Марлена Асанова и Сейрана Салиева. На данный момент они находятся в СИЗО-3. В этом же изоляторе находятся и другие фигуранты дела. Все они содержатся в спецблоке, в одиночных камерах", - говорится в сообщении.

Указано, что Сейран Салиев находится под круглосуточным видеонаблюдением, по крайней мере, камера установлена.

"Условия содержания удовлетворительные, есть горячая вода. Качество пищи заметно более пригодно в пищу. Они получают передачи, посылки. Выразили слова благодарности всем, кто помогает. Безусловно, это все очень важно и нужно, потому что условия содержания и рацион достаточно бедный, есть недостаток витаминов, что сказывается на иммунитете и здоровье. Поэтому мы часто сталкиваемся с проблемами у наших подзащитных с зубами, зрением", - сообщил Шейхмамбетов.

По словам адвоката, на здоровье у крымчан пока критических жалоб нет, они готовятся к ознакомлению с материалами уголовного дела и апелляции, из-за чего их вывезли в изолятор в Новочеркасске.

Напомним, российские следователи не указали на украинское гражданство фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир".

Также напомним, в Крыму продлены аресты шести фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

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