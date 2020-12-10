У Криму продовжено арешти шістьом фігурантам сімферопольської "справи Хізб-ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму ще на місяць, до 14 січня 2021 року, продовжив термін утримання шістьом фігурантам другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” — цивільному журналісту Ремзі Бекірову, активістам Фарходу Базарову, Шабану Умерову, Джемілю Гафарову, Раіму Айвазову і правозахиснику Ризі Ізетову. Про це повідомило громадське об’єднання “Кримська солідарність” з посиланням на адвокатів, пише “Радіо Свобода”, передає УНН.
Захисники повідомили, що вважають це рішення безпідставним, оскільки сторона обвинувачення в своїх доводах про необхідність продовження арешту спиралася на припущення, що підсудні можуть зникнути або вплинути на свідків.
Також повідомляється, що всі судові засідання проходили в закритому режимі, попри клопотання захисників про допуск слухачів, представників ЗМІ та родичів.
Нагадаємо, напередодні підконтрольний Росії суд у Криму продовжив арешт ще трьом фігурантам сімферопольської “справи Хізб-ут-Тахрір”.
Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардіі 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі представників громадського об’єднання “Кримська солідарність”. Всього затримано 24 особи, у тому числі цивільні журналісти Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхаліев, Ремзі Бекіров.
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27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих.
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів “Кримської солідарності” і цивільних журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО.
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають “подив”.
Правозахисний центр “Меморіал” визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 27 березня в Криму.