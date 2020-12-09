У Криму продовжили арешт трьом фігурантам сімферопольської “справи Хізб-ут-Тахрір”

Повідомляється, що засідання були закритими, суд визнав присутність сімей обвинувачених необов’язковою.

Адвокати у другій сімферопольській “справі Хізб ут-Тахрір” також повідомили, що захист готується до розгляду справи по суті в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’​єднання “Кримська солідарність”. Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сімферопольська “справа Хізб ут-Тахрір”: Сулейманов та його захист не встигли ознайомитися з матеріалами справи

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів “Кримської солідарності” і громадянських журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають “подив”.

Правозахисний центр “Меморіал” визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 27 березня в Криму.