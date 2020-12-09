У Криму продовжили арешт трьом фігурантам сімферопольської “справи Хізб-ут-Тахрір”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму продовжив термін утримання під вартою фігурантам другої сімферопольського “справи Хізб-ут-Тахрір” Асану Янікову, Сейтвелі Сейтабдієву і Акіму Бекірову до 14 січня, а Ескендеру Сулейманову до 9 січня 2021 року. Про підсумки судових засідань повідомило громадське об’єднання “Кримська солідарність” з посиланням на адвокатів, пише "Радіо Свобода", передає УНН.
Повідомляється, що засідання були закритими, суд визнав присутність сімей обвинувачених необов’язковою.
Адвокати у другій сімферопольській “справі Хізб ут-Тахрір” також повідомили, що захист готується до розгляду справи по суті в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону.
27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання “Кримська солідарність”. Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.
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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів “Кримської солідарності” і громадянських журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО.
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають “подив”.
Правозахисний центр “Меморіал” визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 27 березня в Криму.