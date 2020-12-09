В Крыму продлили арест трем фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир"

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 21736 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 36518 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 54671 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 78538 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106334 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110752 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123687 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155837 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202105 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196316 просмотра

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В Крыму продлили арест трем фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир"

В Крыму продлили арест трем фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма продлил срок содержания под стражей фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Асане Яниковой, Сейтвели Сейтабдиевой и Акиму Бекирову до 14 января, а Эскендеру Сулейманову до 9 января 2021 года. Об итогах судебных заседаний сообщило общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на адвокатов, пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Сообщается, что заседания были закрытыми, суд признал присутствие семей обвиняемых необязательной.

Адвокаты во второго симферопольского “делу Хизб ут-Тахрир” также сообщили, что защита готовится к рассмотрению дела по существу в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону.

27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего было задержано 24 активисты по обвинению в участии в запрещенной в России и аннексированном Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов “Крымской солидарности” и гражданских журналистов. Он призвал к их немедленному освобождению из СИЗО.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что эти призывы представителя ОБСЕ вызывают “удивление”.

Правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными 24 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 27 марта в Крыму.

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