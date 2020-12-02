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Операція "неофіт" в окупованому Криму: силовики прийшли до дружини політв'язня

Операція "неофіт" в окупованому Криму: силовики прийшли до дружини політв'язня

Київ • УНН

 • 14376 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Російські силовики прийшли для відпрацювання операції "неофіт" за місцем прописки дружини фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Арсена Джеппарова Заріне Джеппарової. Як уточнюється, Заріне проживала за цією адресою до заміжжя. Поліцейські, не заставши Джеппарової, опитали її сусідів, повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Лілю Гемеджі, до якої жінка звернулася за консультацією, передає УНН.

"Співробітники поліції, не заставши її за місцем реєстрації, провели опитування сусідів і з'ясовували наступні питання. Якого вона віросповідання? Як давно прийняла Іслам? Чи дотримується канонів Ісламу? Чи носить хустку? І як сусіди можуть її характеризувати. Ми можемо спостерігати тенденцію, коли дані відпрацювання проходять вже масово по всьому Криму. Надходять і інші відомості щодо таких візитів", - розповіла Гемеджі.

На думку Гемеджі, такі операції російських силовиків в Криму мають незаконний характер, а люди мають право відмовлятися від опитувань, які зачіпають їхні конституційні права.

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"Всі ті люди, до яких звертаються співробітники поліції за отриманням інформації щодо тих чи інших осіб, можуть абсолютно невмотивовано, без пояснення причин відмовлятися від участі в даному опитуванні. Це не є для них обов'язковим. І, перш ніж давати будь-які пояснення, необхідно пам'ятати, що дані пояснення, якщо вони будуть брехливими, будуть оскаржені в рамках чинного законодавства. І я хотіла б зазначити, що і Аня (Богачева, дружина ще одного фігуранта цієї справи, до якої приходили для відпрацювання операції "неофіт"), і Заріне залишаються стійкими, ці дівчата витримали тиск, кримінальне переслідування своїх чоловіків і впораються з тиском і переслідуванням щодо них самих", - додала адвокат.

Нагадаємо, до дружини фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Вадима Сірука Ганни Богачевої також приходили співробітники російської поліції з "опитуванням". Вони стверджували, що виконували наказ підконтрольного Росії МВС анексованого Криму "відпрацювати неофітів".

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