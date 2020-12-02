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Операция "неофит" в оккупированном Крыму: силовики пришли к жене политузника

Операция "неофит" в оккупированном Крыму: силовики пришли к жене политузника

Киев  •  УНН

 • 14369 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Российские силовики пришли для отработки операции “неофит” по месту прописки супруги фигуранта ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Арсена Джеппарова Зарине Джеппаровой. Как уточняется, Зарина проживала по этому адресу до замужества. Полицейские, не застав Джеппарову, опросили ее соседей, сообщает “Крымская солидарность” со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи, к которой женщина обратилась за консультацией, передает УНН.

“Сотрудники полиции, не застав ее по месту регистрации, провели опрос соседей и выясняли следующие вопросы. Какого она вероисповедания? Как давно приняла Ислам? Соблюдает ли каноны Ислама? Носит ли платок? И как соседи могут ее характеризовать. Мы можем наблюдать тенденцию, когда данные отработки проходят уже массово по всему Крыму. Поступают и другие сведения по подобным визитам”, — рассказала Гемеджи.

По мнению Гемеджи, такие операции российских силовиков в Крыму носят незаконный характер, а люди имеют право отказываться от опросов, затрагивающих их конституционные права.

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“Все те люди, к которым обращаются сотрудники полиции за получением информации в отношении тех или иных лиц, могут абсолютно немотивированно, без объяснения причин отказываться от участия в данном опросе. Это не является для них обязательным. И, прежде чем давать какие-либо объяснения, необходимо помнить, что данные объяснения, если они будут лживыми, будут оспорены в рамках действующего законодательства. И я хотела бы отметить, что и Аня (Богачева, супруга еще одного фигуранта данного дела, к которой приходили для отработки операции „неофит“), и Зарина остаются стойкими, эти девушки выдержали давление, уголовное преследование своих мужей и справятся с давлением и преследованием в отношении них самих”, — добавила адвокат.

Напомним, в жене фигуранта ялтинского “дела Хизб ут-Тахрир” Вадима Сирука Анне Богачевой также приходили сотрудники российской полиции с “опросом”. Они утверждали, что выполняли приказ подконтрольного России МВД аннексированного Крыма “отработать неофитов”.

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