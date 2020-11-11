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Суд в оккупированном Крыму оштрафовал имама за "незаконную миссионерскую деятельность"

Суд в оккупированном Крыму оштрафовал имама за "незаконную миссионерскую деятельность"

Киев  •  УНН

 • 16332 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Подконтрольный Кремлю мировой судья судебного участка № 86 Судакского судебного района Крыма Людмила Сологуб постановила признать имама Аблякима Галиева виновным в "осуществлении миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях", и назначила ему штраф в размере 5000 рублей. Об этом "Крымской солидарности" рассказал адвокат Галиева Сейран Камилов, передает УНН.

“Прошло 4 судебных заседания по имаму Галиеву. Судья признала его виновным и назначил штраф в размере 5000 рублей. Мы с этим решением категорически не согласны и будем обжаловать. Адвокат Эмиль Курбединов ходатайствовал о пересмотре видеозаписи, которую прокуратура использовала как основное доказательство. Мы ее вместе с судьей сегодня пересмотрели и ничего противоправного там не увидели”, — сообщил Камилов.

Еще один защитник Сейтосман Каралиев, представлявший интересы имама в суде вместе с Камиловым, сказал, что это административное дело связано с системным давлением российских властей на неподконтрольные Духовному управлению мусульман Крыма и Севастополя автономные религиозные общины и имамов.

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“Галиева Аблякима весь джемаат возле Судака считает своим имамом, который должен проводить пятничные молитвы в мечети Таракьташ. Следующий шаг со стороны государства будет какой? Без корочки нам не позволят проводить дуа (молебен) или дженазе (захоронения)? К чему это все ведет? Нужно обратить на это внимание. Нас будто загнали в какую-то обсервацию и думают, что можно с народом делать все, что заблагорассудится”, — высказал мнение Каралиев.

Российские власти аннексированного Крыма не комментировали заявления Каралиева.

Ранее сообщалось, что по версии российских силовиков “местом правонарушения” является мечеть в селе Дачное в Судаке.

По данным Каралиева, сам Галиев объяснял российским следователям, что с 2019 года “участвует в проведении обряда по предоставлению имени новорожденным и похоронного обряда в Исламе”, но при этом не является “членом Духовного управления мусульман Крыма или иной религиозной организации”.

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