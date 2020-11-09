У МЗС заявили, що ФСБ створює "міфи" про шпигунів та боротьбу з ними в анексованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Федеральна служби Росії активно діє по наповненню міфів про “шпигунів” та “переможну боротьбу” з ними в анексованому Криму. Про це написала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
Джапарова нагадала, що в листопаді виповнюється чотири роки з моменту арешту фігарунтів “справи українських диверсантів” Криму — Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова та Володимира Дудки.
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“Такі справи є активними діями ФСБ по наповненню міфів про „шпигунів“ та „переможну боротьбу“ з ними. По суті, фабрикація політично вмотивованих справ проти громадян України є однією з ключових репресивних практик російських окупантів у Криму”, — додала вона.
Нагадаємо, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру “Номос” Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в нібито підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки.
Севастопольський міський суд 4 квітня засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці — в розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а Бессарабову — в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.