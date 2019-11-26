Політв’язні Дудка і Бессарабов будуть відбувати покарання в Росії – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Засуджені на 14 років колонії у “справі українських диверсантів” кримчани Володимир Дудка і Олексій Бессарабов, ймовірно, будуть відбувати покарання в Росії. Таку думку висловила адвокат Оксана Железняк, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
“Я так думаю, що вони відбуватимуть покарання в Росії. У них колонія суворого режиму і у цій категорії злочинів є перелік колоній, куди відправляються люди для відбуття покарань. Малоймовірно, що вони залишаться в Криму для відбуття покарання. Усе можливо, але це малоймовірно”, — сказала Оксана Железняк.
Нагадаємо, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру “Номос” Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили у, нібито, підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки.
Севастопольський міський суд 4 квітня засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці — в розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а Бессарабова — в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.
Також нагадаємо, зараз українські політв’язні перебувають в Сімферопольському СІЗО, після того, як їх етапували з Росії. Їх транспортування тривало майже місяць, а стан здоров’я Володимира Дудки погіршився.