Джапарова закликала Європу до пошуку вакцини від “російського вірусу”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала до пошуку вакцини від “російського вірусу” під час виступу у 130-у Міністерському засіданні Комітету міністрів Ради Європи, передає УНН із посиланням на повідомлення МЗС у Telegram-каналі.
Як зазначили у пресслужбі відомства, 4 листопада перша заступниця міністра Еміне Джапарова взяла участь у 130-му засіданні Комітету міністрів Ради Європи.
У МЗС привели її ключові тези з виступу:
— важливо вжити заходів, що дозволили б відновити авторитет Ради Європи після безумовного повернення Росії до ПАРЄ;
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— збройна агресія РФ проти України триває, як і системні переслідування Росією всіх незгодних з окупацією РФ частини території України;
— після створення умов для безумовного повернення РФ до ПАРЄ Рада Європи несе особливу відповідальність за забезпечення добросовісного виконання Росією своїх міжнародних зобов’язань;
— необхідно розпочати відверту дискусію щодо майбутнього Європейської конвенції з прав людини.
Крім того, Україна також підтримала “Декларацію Грецького Головування в Комітеті міністрів: Ефективно відповідаючи на кризу громадського здоров’я за повної поваги до прав людини, демократії та верховенства права”, яка спрямована на підтвердження відданості демократичним стандартам, правам людини та верховенству права.