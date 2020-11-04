Джапарова призвала Европу к поиску вакцины от "российского вируса"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова призвала к поиску вакцины от "русского вируса" во время выступления на 130-м Министерском заседании Комитета министров Совета Европы, передает УНН со ссылкой на сообщение МИД в Telegram-канале.
Как отметили в пресс-службе ведомства, 4 ноября первая заместитель министра Эмине Джапарова приняла участие в 130-м заседании Комитета министров Совета Европы.
В МИД привели ее ключевые тезисы из выступления:
- важно принять меры, которые позволили бы восстановить авторитет Совета Европы после безусловного возвращения России в ПАСЕ;
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- вооруженная агрессия РФ против Украины продолжается, как и системные преследования Россией всех несогласных с оккупацией РФ части территории Украины;
- после создания условий для безусловного возвращения РФ в ПАСЕ Совет Европы несет особую ответственность за обеспечение добросовестного выполнения Россией своих международных обязательств;
- необходимо начать откровенную дискуссию о будущем Европейской конвенции по правам человека.
Кроме того, Украина также поддержала "Декларацию Греческого Председательство в Комитете министров: Эффективно отвечая на кризис общественного здоровья при полном уважении прав человека, демократии и верховенства права", которая направлена на подтверждение приверженности демократическим стандартам, правам человека и верховенству права.