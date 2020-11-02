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Россия инвестирует миллиарды долларов в "прекрасную" действительность в Крыму - Джапарова

Россия инвестирует миллиарды долларов в "прекрасную" действительность в Крыму - Джапарова

Киев  •  УНН

 • 17986 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российская Федерация инвестирует миллиарды долларов в информационную войну, связанную с временно оккупированным Крымом. Об этом в интервью DW рассказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

“К сожалению, те, кто сейчас смотрят это интервью, смотря Russia Today или другие российские СМИ, могут иметь точно ложное представление о „прекрасной“ действительности в Крыму. Ведь в это инвестируются миллиарды долларов. Российская Федерация к этому относится серьезно. Это не просто свобода слова, свобода журналистики как таковой, это — часть войны, информационный фронт, где задача — показать ту действительность, как это выгодно Кремлю, или оправдать в первую очередь свои преступления”, — отметила Джапарова.

Как сообщал УНН, по данным МИД, во временно оккупированном Крыму наблюдается существенное ухудшение ситуации относительно нарушения прав человека и притеснений национальных меньшинств. Сейчас ситуация во временно оккупированном Крыму находится в фокусе внимания ЮНЕСКО.

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