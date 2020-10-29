Джапарова: в окупованому Криму погіршується ситуація з порушенням прав людини та утиском нацменшин
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У тимчасово окупованому Криму спостерігається суттєве погіршення ситуації щодо порушення прав людини та утисків національних меншин. Так, наразі ситуація у тимчасово окупованому Криму перебуває у фокусі уваги ЮНЕСКО. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
“29 жовтня відбулася 11-та Інформаційна зустріч, присвячена ситуації у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та міста Севастополь у сферах компетенції ЮНЕСКО, в якій взяла участь перша заступниця міністра закордонних справ України, Голова Національної комісії у справах ЮНЕСКО Еміне Джапарова”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у зв’язку з обмежувальними епідеміологічними заходами зустріч проводилась у режимі онлайн за участі заступника Генерального директора ЮНЕСКО Фірміна Едуарда Матоко, представників Верховного Комісара ООН з прав людини, ОБСЄ, ІКОМОС та “Amnesty International”, держав-членів Організації.
“Еміне Джапарова повідомила про подальше суттєве погіршення ситуації на окупованому півострові у всіх сферах компетенції Організації та навела конкретні факти триваючих порушень прав людини та утисків національних меншин свободи віросповідання (зокрема фактичне блокування діяльності української православної церкви), свободи преси та вираження поглядів, безпеки журналістів, доступу до освіти рідною мовою, інших порушень окупаційною владою міжнародного права, зокрема Женевських конвенцій”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова розпочала свій візит до Брюсселя і зустрілася з керівником департаменту з питань Східної Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішніх дій Люком Девінєм — для посилення міжнародної підтримки Кримської платформи.