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Джапарова: в оккупированном Крыму ухудшается ситуация с нарушением прав человека и притеснением нацменьшинств

Джапарова: в оккупированном Крыму ухудшается ситуация с нарушением прав человека и притеснением нацменьшинств

Киев • УНН

 • 15559 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Во временно оккупированном Крыму наблюдается существенное ухудшение ситуации относительно нарушения прав человека и притеснений национальных меньшинств. Так, в настоящее время ситуация во временно оккупированном Крыму находится в фокусе внимания ЮНЕСКО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

“29 октября состоялась 11-я Информационная встреча, посвященная ситуации во временно оккупированных Автономной Республике Крым и города Севастополь в сферах компетенции ЮНЕСКО, в которой приняла участие первая заместитель министра иностранных дел Украины, Председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Эмине Джапарова”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ограничительными эпидемиологическими мероприятиями встреча проводилась в режиме онлайн с участием заместителя Генерального директора ЮНЕСКО Фирмину Эдуарда Матоко, представителей Верховного Комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, ИКОМОС и “Amnesty International”, государств-членов Организации.

“Эмине Джапарова сообщила про дальнейшее существенное ухудшение ситуации на оккупированном полуострове во всех сферах компетенции Организации и привела конкретные факты продолжающихся нарушений прав человека и притеснений национальных меньшинств свободы вероисповедания (в частности фактическое блокирование деятельности украинской православной церкви), свободы прессы и выражения мнений, безопасности журналистов, доступа к образованию на родном языке, других нарушений оккупационными властями международного права, в частности Женевских конвенций”, — добавляется в сообщении.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров начала свой визит в Брюссель и встретилась с руководителем департамента по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Люком Девинэм — для усиления международной поддержки Крымской платформы.

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