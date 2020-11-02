Росія інвестує мільярди доларів в "прекрасну" дійсність в Криму - Джапарова

“Нажаль, ті, хто зараз дивляться це інтерв’ю, дивлячись Russia Today або інші російські ЗМІ, можуть мати точно хибне уявлення про „прекрасну“ дійсність в Криму. Адже в це інвестуються мільярди доларів. Російська Федерація до цього ставиться серйозно. Це не просто свобода слова, свобода журналістики як такої, це — частина війни, інформаційний фронт, де задача — показати ту дійсність, як це вигідно Кремлю, або виправдати в першу чергу свої злочини”, — зазначила Джапарова.

Як повідомляв УНН, за даними МЗС, у тимчасово окупованому Криму спостерігається суттєве погіршення ситуації щодо порушення прав людини та утисків національних меншин. Наразі ситуація у тимчасово окупованому Криму перебуває у фокусі уваги ЮНЕСКО.