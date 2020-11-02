Росія інвестує мільярди доларів в "прекрасну" дійсність в Криму - Джапарова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російська Федерація інвестує мільярди доларів в інформаційну війну, пов’язану з тимчасово окупованим Кримом. Про це в інтерв’ю DW розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.
“Нажаль, ті, хто зараз дивляться це інтерв’ю, дивлячись Russia Today або інші російські ЗМІ, можуть мати точно хибне уявлення про „прекрасну“ дійсність в Криму. Адже в це інвестуються мільярди доларів. Російська Федерація до цього ставиться серйозно. Це не просто свобода слова, свобода журналістики як такої, це — частина війни, інформаційний фронт, де задача — показати ту дійсність, як це вигідно Кремлю, або виправдати в першу чергу свої злочини”, — зазначила Джапарова.
Як повідомляв УНН, за даними МЗС, у тимчасово окупованому Криму спостерігається суттєве погіршення ситуації щодо порушення прав людини та утисків національних меншин. Наразі ситуація у тимчасово окупованому Криму перебуває у фокусі уваги ЮНЕСКО.