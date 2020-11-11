Суд в окупованому Криму оштрафував імама за “незаконну місіонерську діяльність”

“Минуло 4 судових засідання щодо імама Галієва. Суддя визнала його винним і призначила штраф у розмірі 5000 рублів. Ми з цим рішенням категорично не згодні і будемо оскаржувати. Адвокат Еміль Курбедінов клопотав про перегляд відеозапису, який прокуратура використовувала як основний доказ. Ми її спільно з суддею сьогодні переглянули і нічого протиправного там не побачили”, — повідомив Камілов.

Ще один захисник Сейтосман Каралієв, який представляв інтереси імама в суді разом із Каміловим, сказав, що ця адміністративна справа пов’язана із системним тиском російської влади на непідконтрольні Духовному управлінню мусульман Криму і Севастополя автономні релігійні громади та імамів.

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“Галієва Аблякіма весь джемаат околиці Судака вважає своїм імамом, який повинен проводити п’ятничні молитви в мечеті Тарак’таш. Наступний крок з боку держави буде який? Без корочки нам не дозволятимуть проводити дуа (молебень) або дженазе (поховання)? До чого це все веде? Потрібно звернути на це увагу. Нас ніби загнали в якусь обсервацію і думають, що можна з народом робити все, що заманеться”, — висловив думку Каралієв.

Російська влада анексованого Криму не коментувала заяви Каралієва.

Раніше повідомлялося, що за версією російських силовиків “місцем правопорушення” є мечеть у селі Дачне в Судаку.

За даними Каралієва, сам Галієв пояснював російським слідчим, що з 2019 року “бере участь у проведенні обряду з надання імені новонародженим і похоронного обряду в Ісламі”, але при цьому не є “членом Духовного управління мусульман Криму чи іншої релігійної організації”.