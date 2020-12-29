Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" тримають в одиночних камерах у СІЗО – адвокат

"Адвокат Назім Шейхмамбетов з’їздив у Новочеркаськ і відвідав громадянських журналістів, фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Марлена Асанова і Сейрана Салієва. На даний момент вони перебувають у СІЗО-3. В цьому ж ізоляторі знаходяться і інші фігуранти справи. Всіх їх тримають у спецблоках, у одиночних камерах", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Сейран Салієв перебуває під цілодобовим відеоспостереженням, принаймні, камера встановлена.

"Умови утримання задовільні, є гаряча вода. Якість їжі помітно придатніша для харчування. Вони отримують передачі, посилки. Висловили слова подяки всім, хто допомагає. Безумовно, це все дуже важливо і потрібно, бо умови утримання і раціон досить бідний, є нестача вітамінів, що позначається на імунітеті та здоров'я. Тому ми часто стикаємося з проблемами у наших підзахисних із зубами, зором", – повідомив Шейхмамбетов.

За словами адвоката, щодо здоров'я кримчан наразі критичних скарг немає, вони готуються до ознайомлення з матеріалами кримінальної справи та апеляції, через що їх вивезли до ізолятора у Новочеркаську.

Нагадаємо, російські слідчі не вказали на українське громадянство фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір".

Також нагадаємо, у Криму продовжено арешти шістьом фігурантам сімферопольської "справи Хізб-ут-Тахрір".