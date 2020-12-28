Російські слідчі не вказали на українське громадянство фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” — адвокат

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 8038 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 15065 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 24279 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 34600 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 58052 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 104126 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 189215 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 210984 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182701 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173001 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 13598 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 30467 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 59049 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 36327 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 25275 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 8084 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 27433 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 217263 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 247064 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 334326 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 4236 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 5534 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 11165 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 12633 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 60485 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Російські слідчі не вказали на українське громадянство фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” — адвокат

Київ • УНН

 • 19346 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У фігурантів другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” Ремзі Бекірова, Раїма Айвазова, Шабана Умерова та Фархода Базарова в обвинувальному висновку не вказана наявність українського громадянства. Про це повідомив адвокат Бекірова Едем Семедляєв, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.

Російські слідчі не вказали на українське громадянство фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” — адвокат

“Взагалі логіку слідства не зрозуміти, тому що у всіх процесуальних документах, протоколах затримання і допитів всюди вказано, що підсудні є громадянами України. Чому у підсумку слідчий не вніс це в обвинувальний висновок, незрозуміло. Це може бути пов’язано з тим, що у слідства немає оригіналу українського паспорта або через інші причини”, — повідомив адвокат.

При цьому, за його словами, в іншого фігуранта справи, Ризи Ізетова, українське громадянство все ж прописане у справі.

Наявність громадянства України часто використовується звинуваченням при продовження запобіжного заходу у судах як аргумент, що ті можуть сховатися і виїхати. Але при цьому те, що на них поширюється дія четвертої Женевської конвенції, повністю ігнорується при винесенні судових рішень, вказує юрист.

Попереднє слухання у цій справі відбудеться 28 грудня в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Задля колонізації Криму РФ переселила на півострів до півмільйона росіян — прокуратура АРК

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання “Кримська солідарність”. Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів “Кримської солідарності” і цивільних журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають “подив”.

Правозахисний центр “Меморіал” визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками торік у березні в Криму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після саміту “Кримської платформи” очікується підсумкова декларація — МЗС

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99