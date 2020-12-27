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Після саміту “Кримської платформи” очікується підсумкова декларація — МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар повідомила, що за підсумками саміту “Кримської платформи” з деокупації півострова, запланованого на травень 2021 року, очікується відповідна декларація. Про це Джеппар розповіла в ефірі радіо Крим.Реалії, передає УНН.

Після саміту “Кримської платформи” очікується підсумкова декларація — МЗС

“Декларація буде відкритою, до неї зможуть приєднатися всі охочі країни. Вона зафіксує, що Російська Федерація — країна-агресор, яка порушила міжнародне право, а також політику невизнання анексії Криму та тиску на Російську Федерацію. Зокрема, в цьому документі будуть міститися основні акценти з описом наслідків мілітаризації Криму, порушень прав людини, переслідувань кримських татар. Але декларація не буде великою — це політичний документ”, — сказала представниця МЗС України.

Вона назвала “Кримську платформу” одним з “тактичних кроків” із деокупації Криму.

Влада України активно залучає країни ЄС і Заходу до участі в Кримській платформі з деокупації півострова. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше повідомив, що саміт із деокупації Криму планують провести в Києві в травні 2021 року.

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На початку грудня офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано повідомив, що Брюссель розглядає пропозицію України щодо створення “Кримської платформи” і посади спеціального представника Євросоюзу по Криму, але, в той же час, там очікують додаткової інформації про структуру цієї платформи.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російська сторона готова до участі в ініційованій Україною “Кримській платформі”, якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова — від водопостачання до транспортного сполучення. Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов переконаний, створення нового міжнародного майданчика не допоможе “повернути Крим”.

Нагадаємо, “Кримська платформа” — це багаторівнева діалогова платформа, ключова ціль якої — це повернення теми Криму на високий порядок міжнародної уваги.

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