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Україна представила Європейському парламенту “Кримську платформу”

Київ • УНН

 • 13208 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова взяла участь в онлайн-заході на тему “Кримська платформа: міжнародна відповідь на окупацію” за участі депутатів Європарламенту, Верховної Ради України та незалежних експертів. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.

Україна представила Європейському парламенту “Кримську платформу”

Еміне Джапарова розповіла про погіршення ситуації в тимчасово окупованому Криму та поінформувала про зростаючу мілітаризацію півострова, постачання Росією озброєнь та засобів, здатних переносити ядерну зброю, розміщення військового персоналу та захоплення колишніх об’єктів зберігання ядерної зброї.

“Все це становить серйозну загрозу безпеці Азовсько-Чорноморського та Середземноморського регіонів і потребує посиленої уваги міжнародної спільноти”, — підкреслила перша заступниця міністра закордонних справ України.

Вона наголосила на відповідальності Росії за політичні переслідування, тортури, нелюдське поводження з ув’язненими, обмеження доступу до медичної допомоги, особливо в умовах поширення COVID-19.

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Перша заступниця міністра також окремо зупинилася на незаконному відчуженні російською окупаційною владою українського майна на півострові та випадках незаконного ведення бізнесу в окупованому Криму деякими європейськими компаніями.

“Еміне Джапарова привітала створення Європейським Союзом нового Глобального санкційного режиму за порушення прав людини і закликала ЄС призначити спецпредставника з питань Криму. Наголошуючи на необхідності активізувати зусилля з деокупації Криму та подолання наслідків окупації, перша заступниця міністра презентувала учасникам заходу нову ініціативу України — „Кримську платформу“ і запросила євродепутатів долучитися до її роботи на парламентському напрямку”, — повідомили в МЗС.

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Додається, що захід відбувся у рамках серії публічних заходів “Європейські дебати”. Співорганізаторами виступили Європейська партія консерваторів та реформістів та Представництво України при ЄС. Учасники погодились з важливістю залучення парламентських кіл до зусиль з деокупації півострова, у тому числі у рамках “Кримської платформи”.

Як повідомляв УНН, за словами голови МЗС Дмитра Кулеби, саміт з деокупацію Криму планують провести в Києві в травні 2021 року.

Нагадаємо, “Кримська платформа” — це багаторівнева діалогова платформа, ключова ціль якої — це повернення теми Криму на високий порядок міжнародної уваги.

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