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Експосол США: Вашингтон долучиться до "Кримської платформи"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Дослідник Стенфордського університету і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що США візьмуть участь у роботі “Кримської платформи”. Про це він сказав під час онлайн-обговорення Turkish Heritage, пише УНН.

Експосол США: Вашингтон долучиться до "Кримської платформи"

“Америка (при адміністрації Джо Байдена) буде дотримуватися політики підтримки України, в тому числі — це передбачатиме участь в таких речах, як міжнародна „Кримська платформа“, а також вона буде підтримувати Україну в питаннях прав людини, зокрема — щодо того, що відбувається в Криму”, — підкреслив Пайфер під час дискусії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав українських дипломатів активніше залучати закордонні країни до “Кримської платформі”.

Президент України зазначив, що завдання українських дипломатів продовжувати міжнародну політику з відновлення територіальної цілісності країни з поверненням під контроль території Кримського півострова.

Раніше Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН закликав до участі в створенні міжнародної платформи щодо деокупації Кримського півострова і підтримці оновленої резолюції по ситуації з правами людини в анексованому Криму.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше повідомив, що саміт з деокупацію Криму планують провести в Києві в травні 2021 року.

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