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Российские следователи не указали на украинское гражданство фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" - адвокат

Киев • УНН

 • 19346 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. У фигурантов второй симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Бекирова, Раима Айвазова, Шабана Умерова и Фархода Базарова в обвинительном заключении не указано наличие украинского гражданства. Об этом сообщил адвокат Бекирова Эдем Семедляев, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Российские следователи не указали на украинское гражданство фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" - адвокат

“Вообще логику следствия не понять, потому что во всех процессуальных документах, протоколах задержания и допросов везде указано, что подсудимые являются гражданами Украины. Почему в итоге следователь не внес это в обвинительное заключение, непонятно. Это может быть связано с тем, что у следствия нет оригинала украинского паспорта или по другим причинам”, — сообщил адвокат.

При этом, по его словам, у другого фигуранта дела, Ризи Изетова, украинское гражданство все же прописано в деле.

Наличие гражданства Украины часто используется обвинению при продлении меры пресечения в судах в качестве аргумента, что те могут скрыться и уехать. Но при этом то, что на них распространяется действие четвертой Женевской конвенции, полностью игнорируется при вынесении судебных решений, указывает юрист.

Предварительное слушание по этому делу состоится 28 декабря в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону.

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27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии в запрещенной в России и аннексированном Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов “Крымской солидарности” и гражданских журналистов. Он призвал к их немедленному освобождению из СИЗО.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что эти призывы представителя ОБСЕ вызывают “удивление”.

Правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными 24 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками в марте прошлого года в Крыму.

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