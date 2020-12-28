Российские следователи не указали на украинское гражданство фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" - адвокат

“Вообще логику следствия не понять, потому что во всех процессуальных документах, протоколах задержания и допросов везде указано, что подсудимые являются гражданами Украины. Почему в итоге следователь не внес это в обвинительное заключение, непонятно. Это может быть связано с тем, что у следствия нет оригинала украинского паспорта или по другим причинам”, — сообщил адвокат.

При этом, по его словам, у другого фигуранта дела, Ризи Изетова, украинское гражданство все же прописано в деле.

Наличие гражданства Украины часто используется обвинению при продлении меры пресечения в судах в качестве аргумента, что те могут скрыться и уехать. Но при этом то, что на них распространяется действие четвертой Женевской конвенции, полностью игнорируется при вынесении судебных решений, указывает юрист.

Предварительное слушание по этому делу состоится 28 декабря в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону.

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27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии в запрещенной в России и аннексированном Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов “Крымской солидарности” и гражданских журналистов. Он призвал к их немедленному освобождению из СИЗО.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что эти призывы представителя ОБСЕ вызывают “удивление”.

Правозащитный центр “Мемориал” признал политзаключенными 24 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками в марте прошлого года в Крыму.

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