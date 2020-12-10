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Задля колонізації Криму РФ переселила на півострів до півмільйона росіян – прокуратура АРК

Задля колонізації Криму РФ переселила на півострів до півмільйона росіян – прокуратура АРК

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. З початку окупації Росія задля колонізації Криму переселила на півострів від 172 до 500 тисяч росіян. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"З моменту окупації у 2014 році Російською Федерацією Кримського півострова порушення прав людини стали невід’ємною частиною об’єктивної реальності, набули системного та масового характеру", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ситуація з правами людини на території окупованого півострова дедалі погіршується.

"Однак, атмосфера тотального терору у Криму - це частина політики держави-окупанта, яка спрямована на зміну демографічного складу населення. Кінцева мета такої політики полягає у витісненні громадян України, незгодних з окупаційним режимом, та заселенні півострова громадянами РФ, що є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - зазначив керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний.

Так, кількість внутрішньо переміщених з півострова осіб стрімко зростає: за офіційною статистикою, на сьогодні це 47 120 осіб, хоча, фактично таких осіб значно більше.

"Натомість, задля колонізації півострова РФ переселила до Криму, за різними оцінками, від 172 тис. до понад 500 тис. росіян. Разом з тим, продовжується примусове переміщення засуджених та політичних в'язнів до Російської Федерації. На даний час встановлено 475 громадян України, які незаконно утримуються або утримувались у пенітенціарних закладах на території РФ. Аналогічні порушення вчиняються стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які також незаконно переміщаються до РФ, у тому числі, шляхом незаконного усиновлення", - додається у повідомленні.

Повідомляється, що так звані "справи Хізб ут-Тахрір" - яскравий приклад того, як держава-окупант протиправно використовує систему кримінального правосуддя для переслідування кримчан за релігійними ознаками.

"Підконтрольні РФ суди виносять вироки за сфабрикованими звинуваченнями, позбавляючи кримчан права на справедливий суд. За даними прокуратури автономії, в рамках "справ Хізб ут-Тахрір" щонайменше 77 громадян України незаконно позбавлені волі", - йдеться у повідомленні.

Додається, що продовжує зазнавати утисків і Кримська єпархія Української Православної Церкви.

"Нещодавно, митрополит Сімферопольський та Кримський Климент отримав чергову вимогу від "окупаційної адміністрації РФ" про демонтаж храму УПЦ "Неопалима Купина" у місті Євпаторія. Такі дії окупантів спрямовані на дискримінацію єдиної української релігійної громади на півострові та встановлення монополії РПЦ Московського патріархату на релігію у Криму", - відзначається у повідомленні.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Верховний суд Криму ще на місяць, до 14 січня 2021 року, продовжив термін утримання шістьом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" — цивільному журналісту Ремзі Бекірову, активістам Фарходу Базарову, Шабану Умерову, Джемілю Гафарову, Раіму Айвазову і правозахиснику Ризі Ізетову.

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