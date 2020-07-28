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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 97188 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108123 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 112983 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114165 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 10:59 • 103303 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102732 просмотра

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Дело Гандзюк: Мангера и Левина будут судить за заказ и организацию нападения

Дело Гандзюк: Мангера и Левина будут судить за заказ и организацию нападения

Киев  •  УНН

 • 17201 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Офисом Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонской областной рады Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ОГП.

"Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонской областной рады и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшего смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас оба находятся под стражей: срок меры пресечения председателя облрады продлен до 11 сентября 2020 года, а другого подозреваемого - до 24 августа 2020 года.

Ранее судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.

Нападение на Гандзюк произошел 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне.
Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

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