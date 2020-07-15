Справа Гандзюк: Мангеру продовжили арешт до 11 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив до 11 вересня тримання під вартою голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який є фігурантом у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.
На питання, чи продовжили Мангеру тримання під вартою, Ільченко сказав: "Так, до 11 вересня".
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив під вартою голову Херсонської облради Владислава Мангера, фігуранта "справи Гандзюк".
Раніше УНН повідомляв, що Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна). 12 червня стало відомо, що прокурор відновив досудове розслідування щодо Мангера та Левіна.
Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.