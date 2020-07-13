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Справа Гандзюк: суд залишив Мангера під вартою

Справа Гандзюк: суд залишив Мангера під вартою

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою голову Херсонської облради Владислава Мангера, фігуранта "справи Гандзюк", передає кореспондент УНН.

“Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва про зміну Мангеру запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 липня без визначення розміру застави залишити без змін, апеляційні скарги захисників без задоволення”, — сказав суддя.

Як повідомлялося, голову Херсонської облради Мангера арештували до 28 липня.

Раніше УНН повідомляв, що Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна). 12 червня стало відомо, що прокурор відновив досудове розслідування щодо Мангера та Левіна.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

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