Дело Гандзюк: суд оставил Мангера под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, фигуранта "дела Гандзюк", передает корреспондент УНН.
"Постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева об изменении Мангеру меры пресечения в виде залога на меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 июля без определения размера залога оставить без изменения, апелляционные жалобы защитников без удовлетворения", - сказал судья.
Как сообщалось, председателя Херсонского облсовета Мангера арестовали до 28 июля.
Ранее УНН сообщал, что Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина). 12 июня стало известно, что прокурор возобновил досудебное расследование Мангера и Левина.
Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.