Дело Гандзюк: Мангеру продлили арест до 11 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Печерский районный суд Киева продлил до 11 сентября содержание под стражей главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который является фигурантом в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.
На вопрос, продолжили ли Мангеру содержания под стражей, Ильченко сказал: "Да, до 11 сентября".
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, фигуранта "дела Гандзюк".
Ранее УНН сообщал, что Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина). 12 июня стало известно, что прокурор возобновил досудебное расследование по Мангеру и Левину.
Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.