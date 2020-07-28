Справа Гандзюк: Мангера та Левіна судитимуть за замовлення та організацію нападу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна за фактом замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОГП.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Херсонської обласної ради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Наразі обоє перебувають під вартою: строк запобіжного заходу голови облради продовжено до 11 вересня 2020 року, а іншого підозрюваного — до 24 серпня 2020 року.
Раніше судом визнано винними та засуджено до позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Катерину Гандзюк.
Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні.
Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.