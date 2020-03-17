Дело экс-беркутовцев: суд отложил заседание на июнь из-за карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Святошинский районный суд Киева отложил рассмотрение уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, до 4 июня из-за карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент УНН.
"Учитывая введенный в государстве карантин и меры из-за распространения коронавируса, суд постановил отложить рассмотрение данного производства на 12:00 4 июня 2020 года", - сказал судья.
Так, в суд пришли двое обвиняемых, это Сергей Тамтура и Александр Маринченко. У них отобрали заявления о личном обязательстве.
Кроме того, судья заявил, что информация о трех других подозреваемых у суда отсутствует.
Напомним, экс-беркутовцам, вернувшимся в Украину после обмена, не будут менять меру пресечения, если они будут продолжать появляться на судебные заседания.
Как сообщалось, ранее двое подсудимых экс-беркутовцев, обвиняемые в причастности к расстрелу "Небесной сотни" по делу Майдана, были выданы Российской Федерации в рамках обмена.
Напомним, 29 декабря, перед Новым годом произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. На обмен были заявлены и экс-беркутовцы. Суд отпустил их из-под стражи перед обменом. Участник переговоров в ТКГ от Украины Валерия Лутковская заявила, что выдача экс-беркутовцев была условием Москвы.
Пять бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, что 20 февраля 2014-го привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.