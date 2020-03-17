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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103205 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105854 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107825 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106581 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 115793 просмотра

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5 марта, 13:05 • 101459 просмотра

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Дело экс-беркутовцев: суд отложил заседание на июнь из-за карантина

Дело экс-беркутовцев: суд отложил заседание на июнь из-за карантина

Киев  •  УНН

 • 11448 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Святошинский районный суд Киева отложил рассмотрение уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, до 4 июня из-за карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент УНН.

"Учитывая введенный в государстве карантин и меры из-за распространения коронавируса, суд постановил отложить рассмотрение данного производства на 12:00 4 июня 2020 года", - сказал судья.

Так, в суд пришли двое обвиняемых, это Сергей Тамтура и Александр Маринченко. У них отобрали заявления о личном обязательстве.

Кроме того, судья заявил, что информация о трех других подозреваемых у суда отсутствует.

Напомним, экс-беркутовцам, вернувшимся в Украину после обмена, не будут менять меру пресечения, если они будут продолжать появляться на судебные заседания.

Как сообщалось, ранее двое подсудимых экс-беркутовцев, обвиняемые в причастности к расстрелу "Небесной сотни" по делу Майдана, были выданы Российской Федерации в рамках обмена.

Напомним, 29 декабря, перед Новым годом произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. На обмен были заявлены и экс-беркутовцы. Суд отпустил их из-под стражи перед обменом. Участник переговоров в ТКГ от Украины Валерия Лутковская заявила, что выдача экс-беркутовцев была условием Москвы.

Пять бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, что 20 февраля 2014-го привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.

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