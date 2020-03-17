Справа ексберкутівців: суд відклав засідання на червень через карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Святошинський районний суд Києва відклав розгляд кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, до 4 червня через карантин, введений в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу, передає кореспондент УНН.
"Зважаючи на запроваджений у державі карантин та заходи через поширення коронавірусу, суд ухвалив відкласти розгляд даного провадження на 12:00 4 червня2020 року“, - сказав суддя.
Так, до суду прийшло двоє обвинувачених, це Сергій Тамтура та Олександр Марінченко. У них відібрали заяви про особисте зобов’язання.
Окрім того, суддя заявив, що інформація про трьох інших підозрюваних у суду відсутня.
Нагадаємо, ексберкутівцям, що повернулися в Україну після обміну, не змінюватимуть запобіжний захід, якщо вони продовжуватимуть з’являтися на судові засідання.
Як повідомлялося, раніше двоє підсудних ексберкутівців, обвинувачених в причетності до розстрілу “Небесної сотні” у справі Майдану, були видані Російській Федерації в межах обміну.
Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. На обмін були заявлені і ексберкутівці. Суд відпустив їх з-під варти перед обміном. Учасник переговорів у ТКГ від України Валерія Лутковська заявила, що видача ексберкутівців була умовою Москви.
П’ятьох колишніх беркутівців — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.