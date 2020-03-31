Потребление курятины увеличилось почти на четверть
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Во время карантина потребление курятины увеличилось на 20%. Об этом сообщил крупнейший производитель, компания МХП (Наша Ряба), передает УНН.
"В большей степени это касается продукции в упаковке", - рассказывают в МХП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американские эксперты рассказали о пользе куриного бульона во время коронавируса
Также в компании отметили, что не будут спекулировать на ценах, поэтому не повышали их, несмотря на спрос.
"МХП не повышал цены на свою продукцию. В компании понимают необходимость обеспечения украинцев качественными, доступными и безопасными продуктами питания", - подчеркнули в МХП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы не перестанем работать, потому что кормим людей - Косюк рассказал о работе МХП на карантине
Компания и в дальнейшем будет производить необходимые объемы мяса курицы, чтобы избежать паники и дефицита на внутреннем рынке, отметили в МХП.
Напомним, МХП увеличил финансовую помощь стране на преодоление коронавируса до 84 млн грн.