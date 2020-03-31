Споживання курятини збільшилось майже на чверть
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Під час карантину споживання курятини збільшилось на 20%. Про це повідомив найбільший виробник, компанія МХП (Наша Ряба), передає УНН.
"Більшою мірою це стосується продукції в упаковці", - розповідають в МХП.
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Також в компанії наголосили, що не спекулюватимуть на цінах, тому не підвищували їх, попри попит.
"МХП не підвищував ціни на свою продукцію. У компанії розуміють необхідність забезпечення українців якісними, доступними та безпечними продуктами харчування", - підкреслили в МХП.
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Компанія й надалі вироблятиме необхідні обсяги м’яса курки, аби уникнути паніки та дефіциту на внутрішньому ринку, зазначили в МХП.
Нагадаємо, МХП збільшив фінансову допомогу країні на подолання коронавірусу до 84 млн грн.