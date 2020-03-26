МХП Косюка збільшив фінансову допомогу країні до 84 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Найбільший в Україні виробник курятини агрохолдинг МХП ("Наша Ряба") збільшив фінансову допомогу країні до 84 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.
МХП перерахував 55 млн грн до загальнонаціонального фонду протидії коронавірусу.
"Гроші будуть спрямовані на найнагальніші потреби: експрес-тести для діагностики коронавірусу, апарати штучної вентиляції легень, засоби індивідуального захисту тощо. Розподілом коштів займуться фахівці Міністерства охорони здоров’я.
Фінансову допомогу було виділено в межах домовленостей між владою та представниками великого бізнесу, які було досягнуто під час зустрічі, організованої Президентом України 16 березня", - зазначили в компанії.
Крім того, МХП взяв під опіку Вінницьку та Черкаську області, як регіони своєї найбільшої присутності. На їхні потреби холдингом було виділено 15 і 14 млн грн відповідно.
"Таким чином, на сьогодні компанія вже спрямувала на боротьбу з пандемією 84 млн грн", - підкреслили в МХП.
МХП закликає усіх, хто має змогу, допомогти суспільству та державі в боротьбі с пандемією коронавірусу, долучатися та брати активну участь у подоланні складних викликів, що стоять перед людством.
"Ми віримо, що лише спільними зусиллями можна подолати глобальні загрози", - наголосили в компанії.
Довідка. МХП - найбільший в Україні виробник і експортер курятини. Торговий бренд в Україні - "Наша Ряба". Власник компанії - Юрій Косюк.