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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65664 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77582 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90900 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88714 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104541 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88201 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131000 просмотра

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МХП Косюка увеличил финансовую помощь стране до 84 млн грн

МХП Косюка увеличил финансовую помощь стране до 84 млн грн

Киев  •  УНН

 • 17219 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Крупнейший в Украине производитель курятины агрохолдинг МХП ("Наша Ряба") увеличил финансовую помощь стране до 84 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

МХП перечислил 55 млн грн в общенациональный фонд противодействия коронавирусу.

"Деньги будут направлены на неотложные нужды: экспресс-тесты для диагностики коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты и тому подобное. Распределением средств займутся специалисты Министерства здравоохранения.

Финансовую помощь было выделено в рамках договоренностей между властью и представителями крупного бизнеса, которые были достигнуты во время встречи, организованной Президентом Украины 16 марта", - отметили в компании.

Кроме того, МХП взял под опеку Винницкую и Черкасскую области, как регионы своего крупнейшего присутствия. На их потребности холдингом было выделено 15 и 14 млн грн соответственно.

"Таким образом, на сегодняшний день компания уже направила на борьбу с пандемией 84 млн грн", - подчеркнули в МХП.

МХП призывает всех, кто имеет возможность, помочь обществу и государству в борьбе с пандемией коронавируса, участвовать и принимать активное участие в преодолении сложных вызовов, стоящих перед человечеством.

"Мы верим, что только совместными усилиями можно преодолеть глобальные угрозы", - отметили в компании.

Справка. МХП - крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины. Торговый бренд в Украине - "Наша Ряба". Владелец компании - Юрий Косюк.

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