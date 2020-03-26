МХП Косюка увеличил финансовую помощь стране до 84 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Крупнейший в Украине производитель курятины агрохолдинг МХП ("Наша Ряба") увеличил финансовую помощь стране до 84 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
МХП перечислил 55 млн грн в общенациональный фонд противодействия коронавирусу.
"Деньги будут направлены на неотложные нужды: экспресс-тесты для диагностики коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты и тому подобное. Распределением средств займутся специалисты Министерства здравоохранения.
Финансовую помощь было выделено в рамках договоренностей между властью и представителями крупного бизнеса, которые были достигнуты во время встречи, организованной Президентом Украины 16 марта", - отметили в компании.
Кроме того, МХП взял под опеку Винницкую и Черкасскую области, как регионы своего крупнейшего присутствия. На их потребности холдингом было выделено 15 и 14 млн грн соответственно.
"Таким образом, на сегодняшний день компания уже направила на борьбу с пандемией 84 млн грн", - подчеркнули в МХП.
МХП призывает всех, кто имеет возможность, помочь обществу и государству в борьбе с пандемией коронавируса, участвовать и принимать активное участие в преодолении сложных вызовов, стоящих перед человечеством.
"Мы верим, что только совместными усилиями можно преодолеть глобальные угрозы", - отметили в компании.
Справка. МХП - крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины. Торговый бренд в Украине - "Наша Ряба". Владелец компании - Юрий Косюк.