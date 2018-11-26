Сотрудничество между институтами нацпамяти Украины и Польши остается приостановленным

"Сейчас сотрудничество с польским Институтом национальной памяти, к сожалению, приостановлено, несмотря на принятие в польском сейме нового закона об Институте национальной памяти Польши, который вводит уголовную ответственность за так называемые преступления украинских националистов. И по сути делает невозможным нормальный диалог историков на территории Польши", - сказал он.



На уточнение УНН о том, есть ли на сегодня какое-то понимание, когда, все же, может быть восстановлено сотрудничество между институтами, Вятрович ответил: "Трудно однозначно сказать, потому что польские политики, с одной стороны, признали, что этот закон был нелепый, потому внесли в него некоторые поправки, но, к сожалению, пока ни одной правки, которая касалась украинского-польских отношений".

Как сообщал УНН, Украина предоставила Польше тысячи документов о советских репрессиях.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Варшаве начали демонтировать памятник советским солдатам



Ранее, в Институте нацпамяти рассказали, когда завершится декоммунизация.