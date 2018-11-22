Україна надала Польщі тисячі документів про радянські репресії

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Інститут національної пам’яті Польщі, завдяки співпраці з українськими архівами, отримав приблизно 60 тис. сторінок документів про радянські репресії проти поляків у 1930 роках. Про це повідомив директорка Архіву ІНП Польщі Мажена Крук. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польске радіо. 

Ці матеріали нині вивчають, а доступ до них відкриють на початку наступного року.

“Для польської сторони — це безцінні документи у зв’язку з публікаціями про історію 1930 років, зокрема про переслідування поляків, котрі жили на терені Радянського Союзу і проти яких застосовувалися жорстокі репресії під час так званої польської операції НКВС. Вперше ми маємо доступ до подібних матеріалів, що більше не є окремими наказами або звітами про проведення польської операції, ми дістаємося до так званого ядра, тобто до конкретних справ, до історії конкретних людей”, — сказала Крук.

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“Цього разу ми отримали свідчення жертв та весь задокументований процес їхнього арешту та наступного засудження. Це дивовижні матеріали не тільки для істориків, але теж для родин жертв, оскільки до Інституту національної пам’яті постійно звертаються рідні з третього та навіть іноді четвертого покоління, котрі шукають інформацію про своїх предків. Дотепер ми не могли їм допомогти, а тепер можемо”, — додала директора Архіву ІНП.

Передача Інституту нацпам’яті Польщі цифрових копій матеріалів — це результат договору, підписаного ІНП Польщі з українськими державними обласними архівами в Одесі, Вінниці та Хмельницькому.

З 21 листопада в Україні перебуває делегація Інституту нацпам’яті Польщі на чолі з президентом цієї установи Ярославом Шареком. Мета візиту — підбиття підсумків попередньої співпраці з українськими архівами, а також відкриття у Хмельницькому виставки “Наказ № 00485. Антипольська операція НКВС в Радянській Україні 1937-1938”.

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