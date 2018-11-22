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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103658 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109229 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 145693 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141454 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134915 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127570 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168792 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118035 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141609 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предоставила Польше тысячи документов о советских репрессиях

Украина предоставила Польше тысячи документов о советских репрессиях

Киев  •  УНН

 • 7481 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Институт национальной памяти Польши, благодаря сотрудничеству с украинскими архивами, получил около 60 тыс. страниц документов о советских репрессиях против поляков в 1930 годах. Об этом сообщила директор Архива ИНП Польши Мажена Крук. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

Эти материалы сейчас изучают, а доступ к ним откроют в начале следующего года.

"Для польской стороны - это бесценные документы в связи с публикациями об истории 1930 годов, в частности о преследовании поляков, живших на территории Советского Союза и против которых применялись жестокие репрессии во время так называемой польской операции НКВД. Впервые мы имеем доступ к подобным материалам, что больше не являются отдельными приказами или отчетами о проведении польской операции, мы добираемся до так называемого ядра, то есть к конкретным делам, к истории конкретных людей", - сказала Крук.

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"На этот раз мы получили свидетельства жертв и весь документированный процесс их ареста и последующего осуждения. Это удивительные материалы не только для историков, но тоже для семей жертв, поскольку в Институт национальной памяти постоянно обращаются родные из третьего и даже иногда четвертого поколения, которые ищут информацию о своих предках. До сих пор мы не могли им помочь, а теперь можем", - добавила директор Архива ИНП.

Передача Института нацпамяти Польши цифровых копий материалов - это результат договора, подписанного ИНП Польши с украинскими государственными областными архивами в Одессе, Виннице и Хмельницком.

С 21 ноября в Украине находится делегация Института нацпамяти Польши во главе с президентом этой организации Ярославом Шареком. Цель визита - подведение итогов предыдущего сотрудничества с украинскими архивами, а также открытие в Хмельницком выставки "Приказ № 00485. Антипольская операция НКВД в Советской Украине 1937-1938".

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