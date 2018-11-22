Украина предоставила Польше тысячи документов о советских репрессиях

Эти материалы сейчас изучают, а доступ к ним откроют в начале следующего года.

"Для польской стороны - это бесценные документы в связи с публикациями об истории 1930 годов, в частности о преследовании поляков, живших на территории Советского Союза и против которых применялись жестокие репрессии во время так называемой польской операции НКВД. Впервые мы имеем доступ к подобным материалам, что больше не являются отдельными приказами или отчетами о проведении польской операции, мы добираемся до так называемого ядра, то есть к конкретным делам, к истории конкретных людей", - сказала Крук.

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"На этот раз мы получили свидетельства жертв и весь документированный процесс их ареста и последующего осуждения. Это удивительные материалы не только для историков, но тоже для семей жертв, поскольку в Институт национальной памяти постоянно обращаются родные из третьего и даже иногда четвертого поколения, которые ищут информацию о своих предках. До сих пор мы не могли им помочь, а теперь можем", - добавила директор Архива ИНП.

Передача Института нацпамяти Польши цифровых копий материалов - это результат договора, подписанного ИНП Польши с украинскими государственными областными архивами в Одессе, Виннице и Хмельницком.

С 21 ноября в Украине находится делегация Института нацпамяти Польши во главе с президентом этой организации Ярославом Шареком. Цель визита - подведение итогов предыдущего сотрудничества с украинскими архивами, а также открытие в Хмельницком выставки "Приказ № 00485. Антипольская операция НКВД в Советской Украине 1937-1938".