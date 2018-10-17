У Варшаві почали демонтувати пам’ятник радянським солдатам
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У середу, 17 жовтня, у Скаришевському парку у Варшаві почали розбирати пам’ятник подяки солдатам радянської армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
"Розібраний монумент передадуть в Інститут національної пам’яті", - сказала речниця столичної адміністрації Аґнєшка Кломб.
До монументу приїзджали співробітники поліції, викликані одним із жителів Варшави, однак вони не зупинили роботи з демонтажу.
"На місці вони перевірили усі документи і дозволи на демонтаж пам’ятника і поїхали", - додали у столичній комендатурі поліції.
Демонтаж пам’ятника мають намір завершити до четверга.
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Рішення про знесення монумента пов’язане із дією закону про заборону пропаганди комунізму або іншого тоталітарного режиму у назвах будівель, об’єктів та засобів житлово-комунальної власності.
Як раніше стало відомо, частини радянського пам’ятника прийме Музей холодної війни, що неподалік Щеціна у Західнопоморському воєводстві.
Пам’ятник, встановлений ще за Сталіна на головній осі Скаришевського парку, присвячений радянським солдатам, котрі загинули у вересні 1944 року під час боїв за варшавський район Прага. Його звели у місці поховання 26 військових, котрі загинули 13 вересня 1944 року
Як повідомляв УНН, пам’ятник Миколі Щорсу, який нині стоїть на бульварі Т.Шевченка в Києві, поки не може бути демонтований.