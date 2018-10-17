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В Варшаве начали демонтировать памятник советским солдатам

В Варшаве начали демонтировать памятник советским солдатам

Киев  •  УНН

 • 11662 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В среду, 17 октября, в Скаришевськом парке в Варшаве начали разбирать памятник благодарности солдатам советской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Разобранный монумент передадут в Институт национальной памяти", - сказала пресс-секретарь столичной администрации Агнешка Кломб.

К монументу приезжали сотрудники полиции, вызванные одним из жителей Варшавы, однако они не остановили работы по демонтажу.

"На месте они проверили все документы и разрешения на демонтаж памятника и уехали", - добавили в столичной комендатуре полиции.

Демонтаж памятника намерены завершить до четверга.

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Решение о сносе монумента связано с действием закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного режима в названиях зданий, объектов и средств жилищно-коммунальной собственности.

Как ранее стало известно, части советского памятника примет Музей холодной войны, неподалеку Щецина в Западнопоморском воеводстве.

Памятник, установленный еще при Сталине на главной оси Скаришевського парка, посвященный советским солдатам, погибшим в сентябре 1944 года во время боев за варшавский район Прага. Его возвели в месте захоронения 26 военных, погибших 13 сентября 1944. 

Как сообщал УНН, памятник Николаю Щорсу, который сейчас стоит на бульваре Т.Шевченко в Киеве, пока не может быть демонтирован.

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