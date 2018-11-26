Співпраця між Інститутами нацпам’яті України та Польщі залишається призупиненою

"Зараз співпраця з польським Інститутом національної пам’яті, на жаль, призупинена, зважаючи на ухвалення у польському сеймі нового закону про Інститут національної пам’яті Польщі, який вводить кримінальну відповідальність за так звані злочини українських націоналістів. І по суті робить неможливим нормальний діалог істориків на території Польщі", - сказав він.



На уточнення УНН про те, чи є на сьогодні якесь розуміння, коли, все ж таки, може бути відновлена співпраці між інститутами, В’ятрович відповів: "Важко однозначно сказати, тому що польські політики, з одного боку, визнали, що цей закон був недолугий, через те внесли в нього деякі правки, але, на жаль, поки що жодної правки, яка б стосувалася українсько-польських стосунків".

Як повідомляв УНН, Україна надала Польщі тисячі документів про радянські репресії.



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Раніше, в Інституті нацпам'яті розповіли, коли завершиться декомунізація.