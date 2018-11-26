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Співпраця між Інститутами нацпам’яті України та Польщі залишається призупиненою

Співпраця між Інститутами нацпам’яті України та Польщі залишається призупиненою

Київ • УНН

 • 12292 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Про відновлення співпраці між Інститутами національної пам’яті України та Польщі поки що важко говорити. Про це повідомив УНН голова Інститут національної пам’яті Володимир В’ятрович.

"Зараз співпраця з польським Інститутом національної пам’яті, на жаль, призупинена, зважаючи на ухвалення у польському сеймі нового закону про Інститут національної пам’яті Польщі, який вводить кримінальну відповідальність за так звані злочини українських націоналістів. І по суті робить неможливим нормальний діалог істориків на території Польщі", - сказав він.

На уточнення УНН про те, чи є на сьогодні якесь розуміння, коли, все ж таки, може бути відновлена співпраці між інститутами, В’ятрович відповів: "Важко однозначно сказати, тому що польські політики, з одного боку, визнали, що цей закон був недолугий, через те внесли в нього деякі правки, але, на жаль, поки що жодної правки, яка б стосувалася українсько-польських стосунків".

Як повідомляв УНН, Україна надала Польщі тисячі документів про радянські репресії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Варшаві почали демонтувати пам’ятник радянським солдатам

Раніше, в Інституті нацпам'яті розповіли, коли завершиться декомунізація.

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