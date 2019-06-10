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Певец Бибер вызвал на бой без правил актера Тома Круза

Певец Бибер вызвал на бой без правил актера Тома Круза

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КИЕВ. 10 июня. УНН. 25-летний американский поп-певец Джастин Бибер захотел сразиться в октагоне с голливудским актером Томом Крузом. О своем желании артист сообщил в Twitter, пишет УНН.

"Я хочу бросить вызов Тому Крузу, чтобы он дрался в октагоне. Том, если ты не примешь этот бой, то ты испугался и никогда от этого не избавишься. Кто готов вступить в борьбу?", - написал Бибер, отметив в обращении также президента UFC Дейне Уайту.

Примечательно, что впоследствии инициативу американца поддержал экс-абсолютный чемпион UFC Конор МакГрегор. Боец предложил провести бой при поддержке "McGregor Sports and Entertainment".

"Если Том Круз действительно человек и примет этот вызов, то" McGregor Sports and Entertainment "готов провести этот поединок. Есть ли у Круза "яйца", чтобы сражаться так же, как он это делает в фильмах? Оставайтесь с нами, чтобы узнать!", - написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

Как сообщал УНН, Круз получил "Золотую малину-2017" за роль в фильме "Мумия".

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