Співак Бібер викликав на бій без правил актора Тома Круза

"Я хочу кинути виклик Тому Крузу, щоб він бився в октагоні. Том, якщо ти не приймеш цей бій, то ти злякався і ніколи від цього позбудешся. Хто готовий вступити в боротьбу?", - написав Бібер, відзначивши у зверненні також президента UFC Дейне Уайту.

Примітно, що згодом ініціативу американця підтримав екс-абсолютний чемпіон UFC Конор Макгрегор. Боєць запропонував провести бій за підтримки "McGregor Sports and Entertainment".

"Якщо Том Круз дійсно чоловік і прийме цей виклик, то "McGregor Sports and Entertainment" готовий провести цей поєдинок. Чи є у Круза "яйця", щоб битися так само, як він це робить в фільмах? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися!", - написав Макгрегор на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв УНН, Круз отримав "Золоту малину-2017" за роль у фільмі "Мумія".