"Спиртовая" реформа Зеленского приведет к монополизации рынка водочными гигантами - прогноз

"С одной стороны, у нас рыночная экономика, хотя несколько искажена, но мы к ней стремимся. Поэтому должны быть равные возможности у всех участников рынка. И мелкие алкогольные компании должны иметь возможность присутствовать на рынке. Поэтому в законопроекте ОП я вижу неуклюжую политику, которая может привести к перекосу рынка и к полной монополизации (алкорынка - ред.), без контроля государства и без понимания последствий", - сказал он.

По словам политолога, стратегические объекты в любой стране, которая заинтересована в максимальной защите национальных интересов государства и общества, находятся под четкой юрисдикцией и четким контролем именно государства.

"А у нас сегодня новая власть фактически определяет свою несостоятельность изменить кадровый состав и принципы работы крупных госпредприятий. Через это автоматически определяет собственную неэффективность и непродуктивность и показывает: мы не умеем управлять, поэтому мы все продадим или раздадим без предохранителей. Ведь то, что сейчас предлагает "спиртовой" законопроект (№2300), - выдача лицензий на производство спирта в течение первых трех лет компаниям, что приобретут спиртовые заводы "Укрспирта" - оно не закрывает всех рисков, особенно, когда этот трехлетний срок истечет", - пояснил Дзивидзинский.

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Политолог считает, что отдавать государственные стратегические объекты в частные руки, когда в стране нет верховенства права и стабильной судебной системы, вообще нельзя.

"В целом же, если предположить, что по подобному принципу, который предлагается по "Укрспирту", могут быть приватизированы хотя бы 10-20 стратегических для государства предприятий, то это может привести к коллапсу экономики. Я считаю, что правительство должно учесть эти риски, и потому как эксперт я негативно оцениваю такую инициативу", - резюмировал он.

Как писал УНН, власть анонсировала распродажу государственных предприятий, среди которых "Укрзализныця", "Укрпочта" и "Укрспирт". Законопроект (№2300) о приватизации спиртового предприятия зарегистрировал в ВР Президент Владимир Зеленский.

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Документ раскритиковали эксперты отрасли и экономисты. По их словам, инициатива лоббирует интересы водочных компаний-монополистов и "убивает" ГП "Укрспирт".

По данным издания Delo, к монополистам алкогольного рынка сегодня принадлежат компании "Баядера Групп" с долей рынка около 33%, Global Spirits - 26,5% и Nemiroff - 20,5%. Последние до сих пор еще не высказали свое публичное отношение к так называемой "спиртовой" реформе Зеленского.

В то же время, профсоюз ГП "Укрспирт" заявил о намерениях выходить на забастовку, в случае если реформу будут проводить без учета их аргументов и всех обозначенных рисков.