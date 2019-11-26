Блескун звинуватив горілчані компанії у закупівлі лівого спирту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Підрахувати кількість виробленого в Україні спирту не є можливим. Про це у коментарі журналістам заявив в.о. керівника ДП "Укрспирт" Сергій Блескун, передає УНН з посиланням на сюжет телеканалу "Україна".
При цьому він уточнив, що сьогодні на всіх працюючих заводах ДП стоять лічильники. І нагадав, що раніше виробництво спирту на потужностях держпідприємства велося без них.
"Але навіть лічильники, коли зараз поставили - там є дуже багато людського фактору, а там, де є людський фактор, - там є можливість якихось маніпуляцій", - пояснив Блескун.
Понад те, в Україні існує низка горілчаних компаній, які виготовляють продукт із сировини незрозумілого походження, каже керівник ДП.
"Сьогодні є горілчані компанії, які взагалі не купують в "Укрспирту" спирт. Ми аналізували дані за півроку: закупівля - нуль. Не те, щоб мало купують, а взагалі не купують. Питання - де вони беруть спирт? Я точно знаю, що є не лише заводи "Укрспирту", є псевдолакофарбові заводи, наприклад, які виробляють спирт", - допускає Блескун.
Як писав УНН, новий "спиртовий" законопроект Зеленського може ще більше погіршити ситуацію з безконтрольністю лівого спирту. Так, з документа ВР №2300 зникла норма, яка передбачала виробництво алкогольної продукції зі спирту виключно українського походження.
Понад те, у поправках Офісу Президента до зазначеного законопроекту (у межах підготовки документа до другого читання) пропонується дозволити імпорт спирту окремими підприємствами з 2023 року.
Така ситуація призведе до зростання контрабанди спирту з "Л/ДНР" і Придністров'я, впевнений економіст Олександр Охріменко.
В цілому, законопроект №2300 експерти називають скандальним і небезпечним. Він написаний у інтересах "горілчаних королів" і алкогольних гігантів, заявляють профспілки, вимагаючи істотно доопрацювати документ до другого читання.
У "Слузі народу" пообіцяли врахувати всі ризики і пропозиції фахівців галузі, але від зустрічі з ними поки відмовляються.