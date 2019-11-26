Блескун звинуватив горілчані компанії у закупівлі лівого спирту

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Підрахувати кількість виробленого в Україні спирту не є можливим. Про це у коментарі журналістам заявив в.о. керівника ДП "Укрспирт" Сергій Блескун, передає УНН з посиланням на сюжет телеканалу "Україна".